Росія пообіцяла дзеркальну відповідь на висилку своїх дипломатів із Чехії

Марина Погорілко Світ 23:57, 6.06.2020 Оновлено: 23:58, 6.06.2020

Москва має намір відповісти на висилку російських дипломатів із Чехії дзеркальними заходами.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, наголосивши, що рішення Праги є "недружнім і непристойним" вчинком.

"Це будуть не тільки відповідні дзеркальні або симетричні заходи, це буде все враховано в вибудовуванні курсу щодо цієї держави", – сказала вона.

Захарова заявила про дзеркальну відповідь Чехії на висилку дипломатів
РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двох співробітників посольства Росії в Чехії оголосили персонами нон грата. Дипломатів видворили з країни.

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