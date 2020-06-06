Росія пообіцяла дзеркальну відповідь на висилку своїх дипломатів із Чехії

Москва має намір відповісти на висилку російських дипломатів із Чехії дзеркальними заходами.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, наголосивши, що рішення Праги є "недружнім і непристойним" вчинком.

"Це будуть не тільки відповідні дзеркальні або симетричні заходи, це буде все враховано в вибудовуванні курсу щодо цієї держави", – сказала вона.

Захарова заявила про дзеркальну відповідь Чехії на висилку дипломатів РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двох співробітників посольства Росії в Чехії оголосили персонами нон грата. Дипломатів видворили з країни.