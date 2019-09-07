Росія показала підготовку до обміну полоненими: перші фото і відео

Вранці в суботу, 7 вересня, в Росії показали перші кадри з московського СІЗО "Лефортово", звідки виїхали автобуси, імовірно, з українськими полоненими, підготовленими до обміну.

Зокрема, пряму трансляцію з місця подій запустив пропагандистський канал "Росія 24". Поширили фото і відео і топові росЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Відзначимо, офіційного підтвердження початку обміну між Україною і Росією поки не з'явилося.

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси ТАСС

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси ТАСС

Обмін полоненими: в Росії показали кадри з "Лефортово" Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали кадри з "Лефортово" Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку Скріншот з відео

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси Скріншот з відео

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси Скріншот з відео

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси Скріншот з відео

Незабаром з'явилася інформація, що згадані автобуси під'їхали до московського аеропорту "Внуково-2".

Автобуси під'їхали до "Внуково-2" Скріншот із відео

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) September 7, 2019

Автобусы, предположительно, с украинскими военными, выехавшие из СИЗО "Лефортово", на подъезде к аэропорту Внуково-2



Видео: Ruptly pic.twitter.com/EP6S4VmUPC — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

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