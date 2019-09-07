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8 вересня • оновлено в 11:51
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Росія показала підготовку до обміну полоненими: перші фото і відео

8.2т Читати матеріал російською

Вранці в суботу, 7 вересня, в Росії показали перші кадри з московського СІЗО "Лефортово", звідки виїхали автобуси, імовірно, з українськими полоненими, підготовленими до обміну.

Зокрема, пряму трансляцію з місця подій запустив пропагандистський канал "Росія 24". Поширили фото і відео і топові росЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Відзначимо, офіційного підтвердження початку обміну між Україною і Росією поки не з'явилося.

Новини
Обмін полоненими між Києвом і Москвою: всі подробиці онлайн
Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

ТАСС

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

ТАСС

Обмін полоненими: в Росії показали кадри з "Лефортово"

Обмін полоненими: в Росії показали кадри з "Лефортово"

Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали кадри з "Лефортово"

Обмін полоненими: в Росії показали кадри з "Лефортово"

Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку

Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку

Скріншот з відео

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку

Обмін полоненими: в Росії показали підготовку

Скріншот з відео

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Скріншот з відео

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Скріншот з відео

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Обмін полоненими: з СІЗО в Москві виїхали автобуси

Скріншот з відео

Незабаром з'явилася інформація, що згадані автобуси під'їхали до московського аеропорту "Внуково-2".

Автобуси під'їхали до

Автобуси під'їхали до "Внуково-2"

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія Москва
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Махов Макс
Махов Макс
У Агеева, вся морда в слезах и две лампочки в руках! К*ЦАП обычно одну лампочку врот, засовует, второй себя убивает. Бгггггаааа
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Иванов Славик
Иванов Славик
Мне нравится слово “предположительно” ！Следует понимать , что никто нихуя не знает , а только предпологает свои влажные желания ！
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Махов Макс
Махов Макс
Иванов пожуй блинов, слопат! Предположительно. Бгггггаааа
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Антошин Денис
Антошин Денис
Правильно писать "обмен заключёнными", "пленные" - это в случае войны между странами, а войну ни Украина, ни, тем более, Россия, не объявляли.
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Махов Макс
Махов Макс
Антошин пенис, без тебя хазяин, негодует! Бгггггаааа
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Антошин Денис, Как это нет никакой войны? У кокёлов уже пять с половиной лет тараканы под кастрУлями воюют!))))
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