Росія поглине Білорусь? Лукашенка попередили про "ручний режим"

Союзної держави Росії і Білорусі не буде, бо глава Кремля Володимир Путін все одно керуватиме в ручному режимі.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів заступник голови руху "За свободу", кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року, політичний емігрант Алесь Міхалевич.

"Ніякі реальні органи союзної держави, наднаціональні органи, що реально працюють, створені не були. Тобто Путін не в змозі створювати якісь наднаціональні органи, він все одно працюватиме в ручному режимі впливу. І союзна держава — це всього лише прикриття для можливого поглинання Білорусі, для того, щоб Путін сконцентрував владу вже в новій державі в ролі його президента", — пояснив він.

Міхалевич зазначив, що білоруси чинитимуть опір такому поглинанню, проте до повномасштабного конфлікту з Росією суспільство не готове.

"Тому, якщо відбудеться інкорпорація — це буде просто конфлікт вже не територіальний, як в Україні через Донбас, це буде просто довгостроковий опір всього білоруського суспільства... Притому що, так, за інтеграцію, за якусь співпрацю з Росією, безумовно, виступає дуже багато людей, але інкорпорація, пряме входження в Росію — ця ідея в Білорусі вкрай непопулярна. Втім, це не означає, що Кремль до цього не вдасться, якщо це буде вигідно для Росії", — наголосив він.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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