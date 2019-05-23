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ПолітикаЕкономіка

/Світ

Росія поглине Білорусь? Лукашенка попередили про "ручний режим"

15.4тЧитати матеріал російською

Союзної держави Росії і Білорусі не буде, бо глава Кремля Володимир Путін все одно керуватиме в ручному режимі.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів заступник голови руху "За свободу", кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року, політичний емігрант Алесь Міхалевич.

"Ніякі реальні органи союзної держави, наднаціональні органи, що реально працюють, створені не були. Тобто Путін не в змозі створювати якісь наднаціональні органи, він все одно працюватиме в ручному режимі впливу. І союзна держава — це всього лише прикриття для можливого поглинання Білорусі, для того, щоб Путін сконцентрував владу вже в новій державі в ролі його президента", — пояснив він.

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Міхалевич зазначив, що білоруси чинитимуть опір такому поглинанню, проте до повномасштабного конфлікту з Росією суспільство не готове.

"Тому, якщо відбудеться інкорпорація — це буде просто конфлікт вже не територіальний, як в Україні через Донбас, це буде просто довгостроковий опір всього білоруського суспільства... Притому що, так, за інтеграцію, за якусь співпрацю з Росією, безумовно, виступає дуже багато людей, але інкорпорація, пряме входження в Росію — ця ідея в Білорусі вкрай непопулярна. Втім, це не означає, що Кремль до цього не вдасться, якщо це буде вигідно для Росії", — наголосив він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
В Белоруссии дураков нет, они в эвропу не стремятся))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Pyankovsky Alexey, похоже и в рассее тоже их нет... значит классик обманывал... но про дороги не соврал...
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леня зе
леня зе
политический эмигрант Алесь Михалевич-дальше можно не читать
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эмигрант??? Забавно...то есть дерьмо
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Борисс Робот
Борисс Робот
Сидоров Андрей, это у тебя гены красного чекиста забурлили..??? не хватает только черного кабинетика с лампой в лицо..???
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