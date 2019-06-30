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Росія побудувала нову ракету, якою хвалився Путін: що відомо

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У Росії в концерні "Калашников" анонсували початок випробувань гіперзвукової ракети-мішені "Гвоздика", якою раніше перед усім світом хвалився президент країни Володимир Путін.

Так, зараз фахівці концерну працюють над створенням дослідного зразка. "Фахівці НВО "Блискавка" і концерну "Калашников" працюють над створенням ракети-мішені нового покоління "Гвоздика". Вона дозволить готувати фахівців протиповітряної оборони до захисту стратегічних об'єктів від гіперзвукової зброї", – розповів представник концерну, передає "РИА Новости".

За його словами, попередні випробування ракети-мішені планується провести вже восени поточного року.

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Росія побудувала нову ракету, якою хвалився Путін: що відомо

MilitaryArms.ru

На НВО "Блискавка" раніше підтвердили, що ведуть дослідно-конструкторські роботи зі створення цієї ракети. Існуючі мішені "Стриж" добігають кінця у військах, а нова ракета-мішень дозволить імітувати перспективні засоби повітряної атаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року в ЗМІ просочилася інформація про те, що Російська Федерація перекинула близько 20 гіперзвукових ракет "Кинджал" на полігон і готова почати їх випробування.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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