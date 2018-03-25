Росія побудує міст в КНДР: стали відомі подробиці

Росія має намір побудувати автомобільний міст між територією Далекого Сходу і Північної Кореї.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, нове повідомлення дозволить перевозити вантажі безпосередньо.

Зараз автомобілі з КНДР можуть проїхати в Росію тільки через територію Китаю.

"Між Північною Кореєю і Китаєм є 23 автомобільні пропускні пункти, а з Росією жодного. Зараз при імпорті товарів з Далекого Сходу вони проходять не через російський кордон, а через Китай. Це значно подовжує дорогу", - відзначає віце-прем'єр КНДР Ро Ту Чоль.

За даними WP, представники Росії та Північної Кореї обговорили перспективу будівництва нового моста.

При цьому американська газета підкреслює, що це суперечить режиму санкцій ООН.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти Північної Кореї. У список потрапили 56 суден, судноплавних і торгових компаній. У Білому домі вважають, що доходи від торгівлі КНДР направляє на ядерне озброєння.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше розкрився таємний канал між США і КНДР.