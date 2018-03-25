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ПолітикаЕкономіка

Росія побудує міст в КНДР: стали відомі подробиці

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Росія має намір побудувати автомобільний міст між територією Далекого Сходу і Північної Кореї.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, нове повідомлення дозволить перевозити вантажі безпосередньо.

Зараз автомобілі з КНДР можуть проїхати в Росію тільки через територію Китаю.

"Між Північною Кореєю і Китаєм є 23 автомобільні пропускні пункти, а з Росією жодного. Зараз при імпорті товарів з Далекого Сходу вони проходять не через російський кордон, а через Китай. Це значно подовжує дорогу", - відзначає віце-прем'єр КНДР Ро Ту Чоль.

За даними WP, представники Росії та Північної Кореї обговорили перспективу будівництва нового моста.

При цьому американська газета підкреслює, що це суперечить режиму санкцій ООН.

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Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти Північної Кореї. У список потрапили 56 суден, судноплавних і торгових компаній. У Білому домі вважають, що доходи від торгівлі КНДР направляє на ядерне озброєння.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше розкрився таємний канал між США і КНДР.

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