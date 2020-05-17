Росія побила черговий антирекорд COVID-19: заражені майже 300 тисяч
Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на COVID-19 серед країн світу. Коронавірусом заражені майже 300 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Станом на ранок 17 травня в РФ інфікувалися 281 752 особи, у 9 200 з них діагноз підтвердився за останню добу. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.
Найбільше нових випадків у Москві (+3855), Підмосков'ї (+907), Петербурзі (+451), Нижньогородській (+281) і Свердловській (+160) областях.
Від коронавірусу помер 2 631 пацієнт, 94 – за останню добу. Вилікувати вдалося 67 373 особи.
Незважаючи на постійне зростання кількості інфікованих, крива заражених падає.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії за минулу добу від COVID-19 померли 153 людини, що є найменшим показником із початку карантину.