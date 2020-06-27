Росія платила талібам за вбивство військових США, – NYT

Російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, включаючи США.

Як повідомила газета The New York Times з посиланням на свої джерела, інформація про пропоновані Росією нагороди була отримана, в тому числі, в ході допитів захоплених афганських бойовиків.

За словами джерел, російська розвідка передавала талібам якісь суми.

Американська розвідка доповіла про отримані дані президенту США Дональду Трампу. Протягом останніх місяців в Вашингтоні обговорюють можливу відповідь Москві.

Поки розглядається широкий набір опцій: від відправки скарги по дипломатичних каналах і вимоги припинити ворожі дії до нових санкцій. У Білому домі поки не схвалили жоден із кроків.

У 2019 року в Афганістані було вбито 20 американців, але в причетності до яких з них підозрюють Росію, невідомо.

Нагадаємо, рух "Талібан" офіційно заборонено в РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідницький комітет Республіканської партії США представив в Конгрес доповідь з пропозиціями визнати Росію "країною – спонсором тероризму" і ввести нові санкції проти компаній і окремих осіб.