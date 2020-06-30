Росія платила талібам за вбивства американських військових: у США озвучили нові докази

Американські офіційні особи отримали перехоплення електронних даних, що підтверджують великі фінансові перекази з банківського рахунку, контрольованого російським ГРУ, на рахунок, пов'язаний із талібами.

Як написала The New York Times, це підтвердило, що Росія таємно пропонувала нагороди за вбивства американських військових в Афганістані. Інформацію виданню повідомили чиновники, пов'язані з розвідкою.

Хоча Сполучені Штати раніше звинувачували Росію в наданні загальної підтримки талібам, аналітики з інших джерел прийшли до висновку, що перекази, найімовірніше, були частиною програми винагород, яку затримані описували під час допитів. За словами чиновників, слідчі також впізнали по імені численних афганців, пов'язаних із передбачуваною російською операцією.

Перехоплення підтвердили результати, отримані під час допитів, допомагаючи зменшити розбіжності між аналітиками розвідки з приводу надійності інформації, отриманої від затриманих.

Афганські офіційні особи цього тижня описали послідовність подій, які пов'язані зі звітом розвідки. Вони сказали, що кілька бізнесменів, які переводять гроші через неофіційну систему "хавала", були заарештовані в Афганістані протягом останніх шести місяців і підозрюються в тому, що були частиною групи посередників, які діяли між російським ГРУ і талібами. Бізнесмени були заарештовані під час масових рейдів на півночі Афганістану, а також у Кабулі.

Пів мільйона доларів вилучили з будинку одного з чоловіків, додав провінційний чиновник. Виявлення незвично великої кількості готівки під час рейду було однією з перших частин головоломки, яку розгадали згодом аналітики.

Три американських чиновники, які описали і підтвердили подробиці звіту розвідки, розповіли це на умовах анонімності через зростаючу метушню, викликану нездатністю адміністрації Трампа санкціонувати відповідь на передбачуване російське зазіхання на американські війська.

Видання наголосило, що представники Білого дому, Ради національної безпеки й офісу директора національної розвідки Джона Реткліффа від коментарів відмовилися. У понеділок вони назвали недавні повідомлення про Афганістан необгрунтованими.

Також у понеділок адміністрація запросила кількох республіканців до Білого дому для обговорення розвідданих. Брифінг проводився переважно трьома посадовими особами адміністрації Трампа: Реткліффом, Марком Медоусом, керівником апарату Білого дому і радником президента з національної безпеки О'Брайеном. До недавнього часу і Медоус, і Реткліфф були конгресменами-республіканцями, відомими своїми відвертими симпатіями до Трампа.

За словами двох осіб, причетних до наради, вона була присвячена розвідувальній інформації, яка б підтверджувала фінансування Росією прихованої операції щодо винагороди талібів, та іншої інформації, яка не підтверджувала попередню. Зокрема, обговорювалися звіти опитаних затриманих і розбіжності попередніх аналітиків із цього приводу.

Обидва вони сказали, що мета брифінгу, схоже, полягала в тому, що відомості про підозрювану російську змову були не надто чіткими.

Демократи і республіканці Сенату також були окремо проінформовані в Білому домі у вівторок вранці. Демократи заявили, що проблема явно не є, як припустив Трамп, "обманом".

Спираючись на дані розвідки, які вони побачили, законодавці заявили, що глибоко стурбовані тим, що Трамп нібито не знав про російську операцію.

"Я вважаю нез'ясовним у світлі цих дуже публічних заяв те, що президент не постав перед країною і не завірив американський народ, що він добереться до суті питання про те, чи виплачувала Росія нагороди за смерті американських військових", – сказав представник Адам Б. Шифф, демократ із Каліфорнії і голова розвідувального комітету палати представників.

У середу Реткліфф повинен відправитися на Капітолійський пагорб, щоб особисто зустрітися з членами сенатського комітету з розвідки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час допитів захоплених афганських бойовиків американська розвідка з'ясувала, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, включно зі США.