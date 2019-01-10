Росія пішла на підлість через Курили: що сталося

У Держдуму РФ внесли законопроект, який накладає вето на підготовку будь-яких правових актів із передачі Курил Японії.

Документом закріплюється, що Курильські острови є невід'ємною частиною Росії у складі Сахалінської області.

Проект закону "Про територіальні претензії до Російської Федерації із боку Японії" підготовлений членом фракції ЛДПР Сергієм Івановим і розміщений у базі даних нижньої палати 10 січня.

"Правові акти, які містять положення про відторгнення території Курильських островів, не підлягають ратифікації, опублікуванню, введенню у дію і застосуванню", — заявлено у законопроекті.

Згідно з документом, "Курильські острови належать Російської Федерації за підсумками Другої світової війни, на підставі Каїрської декларації від 1 грудня 1943 року, Потсдамської декларації від 26 липня 1945 року, Мирного договору з Японією, підписаного в місті Сан-Франциско 8 вересня 1951 року".

Курильські острови Вікіпедія

У законопроекті закріплено, що Курильські острови "є невід'ємною частиною Російської Федерації, у складі Сахалінської області".

У пояснювальній записці зазначається, що ця законодавча ініціатива підготовлена у зв'язку з прийняттям парламентом Японії поправки у закон "Про особливі заходи для форсування вирішення проблеми Північних територій".

Поправкою зафіксована належність чотирьох Курильських островів Японії і поставлене завдання "докладати максимальних зусиль для реалізації швидкого повернення Північних територій як територій, що належать Японії".

Як повідомляв OBOZREVATEL: