Росія пішла на підлість через Курили: що сталося

У Держдуму РФ внесли законопроект, який накладає вето на підготовку будь-яких правових актів із передачі Курил Японії.
Документом закріплюється, що Курильські острови є невід'ємною частиною Росії у складі Сахалінської області.
Проект закону "Про територіальні претензії до Російської Федерації із боку Японії" підготовлений членом фракції ЛДПР Сергієм Івановим і розміщений у базі даних нижньої палати 10 січня.
"Правові акти, які містять положення про відторгнення території Курильських островів, не підлягають ратифікації, опублікуванню, введенню у дію і застосуванню", — заявлено у законопроекті.
Згідно з документом, "Курильські острови належать Російської Федерації за підсумками Другої світової війни, на підставі Каїрської декларації від 1 грудня 1943 року, Потсдамської декларації від 26 липня 1945 року, Мирного договору з Японією, підписаного в місті Сан-Франциско 8 вересня 1951 року".
Курильські острови
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У законопроекті закріплено, що Курильські острови "є невід'ємною частиною Російської Федерації, у складі Сахалінської області".
У пояснювальній записці зазначається, що ця законодавча ініціатива підготовлена у зв'язку з прийняттям парламентом Японії поправки у закон "Про особливі заходи для форсування вирішення проблеми Північних територій".
Поправкою зафіксована належність чотирьох Курильських островів Японії і поставлене завдання "докладати максимальних зусиль для реалізації швидкого повернення Північних територій як територій, що належать Японії".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в питанні про Курили потрібен компроміс, який не вступатиме в конфлікт із національними інтересами жодної зі сторін.
Уряд Японії заявив, що буде просувати переговорний процес із Росією тільки "в спокійній обстановці".
Тим часом на Сахаліні пройшла акція протесту проти передачі Японії частини Курильських островів.