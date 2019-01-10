МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Росія пішла на підлість через Курили: що сталося

4.8тЧитати матеріал російською

У Держдуму РФ внесли законопроект, який накладає вето на підготовку будь-яких правових актів із передачі Курил Японії.

Документом закріплюється, що Курильські острови є невід'ємною частиною Росії у складі Сахалінської області.

Проект закону "Про територіальні претензії до Російської Федерації із боку Японії" підготовлений членом фракції ЛДПР Сергієм Івановим і розміщений у базі даних нижньої палати 10 січня.

"Правові акти, які містять положення про відторгнення території Курильських островів, не підлягають ратифікації, опублікуванню, введенню у дію і застосуванню", — заявлено у законопроекті.

Новини
''Курили наші!'' Росіяни збунтувалися через ''агресію'' Японії

Згідно з документом, "Курильські острови належать Російської Федерації за підсумками Другої світової війни, на підставі Каїрської декларації від 1 грудня 1943 року, Потсдамської декларації від 26 липня 1945 року, Мирного договору з Японією, підписаного в місті Сан-Франциско 8 вересня 1951 року".

Курильські острови

Курильські острови

Вікіпедія

У законопроекті закріплено, що Курильські острови "є невід'ємною частиною Російської Федерації, у складі Сахалінської області".

У пояснювальній записці зазначається, що ця законодавча ініціатива підготовлена у зв'язку з прийняттям парламентом Японії поправки у закон "Про особливі заходи для форсування вирішення проблеми Північних територій".

Поправкою зафіксована належність чотирьох Курильських островів Японії і поставлене завдання "докладати максимальних зусиль для реалізації швидкого повернення Північних територій як територій, що належать Японії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
14
12
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё забавное, верит что какая-то куйня поможет сохранить Курилы, длбйбы, вы по Забайкалью придумайте че-нибудь, посмешите китайцев, а потом и по Зауралью закон примите, китайцы уссутца от хохота.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
UaDonetsk Umka, ваша куйня не смогла сохранить страну, посмешите поляков, венгров и чехов. Вот где усатца.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Круглов Александр
Круглов Александр
бессрочный и бесспорный суверенитет России над всеми островами Большой и Малой Курильской гряды установлен решением Ялтинской Конференции союзных держав СССР, США и Великобритании от 11 февраля 1945 года, признать которое Япония обязалась согласно положениям п. "а" ст. 8 Сан-Францисского мирного договора 1951 года и ст. 107 Устава ООН. Согласно п. "с" ст. 2 Сан-Францисского мирного договора 1951 года, согласно которым Японская сторона навсегда отказалась от любых правопритязаний на все острова Курильской гряды. Так что вопрос закрыт.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Действительно, до чего же подлые люди, эти клятые москали! Не хотят добровольно отдавать свои острова! А всё потому, что у них нет в правительстве нашего Турчиты.. В общем, рабы они все.. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Файбер Моня, вот Ющенко помню отсудил в суде шельф черноморский в пользу Румынии, где они теперь успешно нефть и газ добывает. Причем оправдывались ничего, зато у нас нет ни с кем территориальных недоразумений и путь нам в НАТО открыт. Ни шельфа с нефтью ни НАТО, да и румыны, возбудились и теперь раздают паспорта жителям одесской и черновицкой областей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги