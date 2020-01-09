Росія пішла на новий договір з Іраком про постачання С-300

Влада Іраку відновила переговори з РФ про закупівлю російських зенітних комплексів С-300.
Зі свого боку Багдад чекає реакції на таке обговорення від Вашингтона. Про це повідомив глава комітету оборони і безпеки парламенту Іраку Мухаммад Ріда, передають "РИА Новости".
"Передбачалося, що це питання мало бути вирішене давно. Декілька місяців тому, після атак на бази шиїтського ополчення "аль-Хашд аш-Шааб" у Багдаді та інших провінціях, виникла необхідність у цій зброї і відповідальна сторона відновила переговори за контрактом на С-300", – заявив чиновник.
Росія відновила переговори з Іраком про постачання С-300
Він зізнався, що не знає, на якому етапі угоди зараз перебувають сторони переговорів. Водночас підкреслив, що на їхнє відновлення було отримано дозвіл вищого керівництва Іраку.
"Ми очікуємо протидії з боку США в цьому питанні", – додав Рід.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Латвія вирішила вивести з території Іраку своїх солдатів, які служили в цій країні. Всіх шістьох військовослужбовців передислокували до сусіднього Кувейта.
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