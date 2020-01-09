Росія пішла на новий договір з Іраком про постачання С-300

Влада Іраку відновила переговори з РФ про закупівлю російських зенітних комплексів С-300.

Зі свого боку Багдад чекає реакції на таке обговорення від Вашингтона. Про це повідомив глава комітету оборони і безпеки парламенту Іраку Мухаммад Ріда, передають "РИА Новости".

"Передбачалося, що це питання мало бути вирішене давно. Декілька місяців тому, після атак на бази шиїтського ополчення "аль-Хашд аш-Шааб" у Багдаді та інших провінціях, виникла необхідність у цій зброї і відповідальна сторона відновила переговори за контрактом на С-300", – заявив чиновник.

Росія відновила переговори з Іраком про постачання С-300

Він зізнався, що не знає, на якому етапі угоди зараз перебувають сторони переговорів. Водночас підкреслив, що на їхнє відновлення було отримано дозвіл вищого керівництва Іраку.

"Ми очікуємо протидії з боку США в цьому питанні", – додав Рід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Латвія вирішила вивести з території Іраку своїх солдатів, які служили в цій країні. Всіх шістьох військовослужбовців передислокували до сусіднього Кувейта.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!