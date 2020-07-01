Росія підняла в повітря винищувачі через розвідника НАТО над Кримом

Вікторія Довгань Світ 17:08, 1.07.2020 Оновлено: 17:08, 1.07.2020

У середу, 1 липня, Росія підняла в повітря свої винищувачі Су-27 через появу американського літака-розвідника над Чорним морем.

У країні-агресорці заявили, що повітряне судно нібито наблизилося до її "кордонів". Найімовірніше, літак армії США помітили біля тимчасового окупованого Криму. Про інцидент повідомило РИА Новости, посилаючись на інформацію Південного військового округу РФ.

Згідно з повідомленням, винищувачі морської авіації Чорноморського флоту Росії вилітали на перехоплення американського літака-розвідника. Крім того, чергові сили ППО країни-окупанта безперервно спостерігали за ним за допомогою радіолокаційних засобів контролю.

"Російські винищувачі наблизилися до повітряної цілі та ідентифікували її як літак-розвідник RC-135W Rivet Joint ВВС США, після чого він взяв курс на віддалення від "державного кордону" Росії", – заявили в Південному військовому окрузі РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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