Росія перемогла Європу – дипломат

Характер зустрічі президента РФ Володимира Путіна з канцлером Германії Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном доказали, що Росія перемогла Європу.

"Стратегія переговорів Путіна з Меркель і Макроном була достатньо продуманою, що Путін робить після чергових перевиборів, Путін відмовляється їхати в Аахен на нормандський формат розраховуючи на те, що Меркель та Макрон самі приїдуть до Путіна, що власне і вийшло", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця

Таким дипломатичним трюком, за словами міжнародника, Путін поставив підлеглість Меркель та Макрона.

"Путін фактично виклав їм свої умови побудови нового світового порядку і архітектури безпеки в Європі на умовах Росії. По Україні - ніякої миротворчої операції не може бути, Україна має стати "конфедеративною" державою. Якщо миротворча операція і буде, то тільки для охорони ОБСЄ на лінії розмежування", – говорить Перепелиця.

Російський президент поставив лідерам європейських країн ультиматум, на який вони нічого не змогли відповісти, вважає експерт.

"Тим більше, що Україна розглядалась в контексті Сирії. В Сирії Путін має стратегічну перевагу, і власне він диктує умови ситуації в Сирії. Таким чином він також поставив перед фактом: "Давайте, я готовий йти на компроміс з вами, скажімо по Сирії, але ви віддаєте мені Україну, а Крим взагалі не обговорюється", – сказав Перепелиця.

Саме ці меседжі президент РФ чітко окреслив Меркель та Макрону, які зараз мають їх обдумати, каже він.

"Таким чином, ми бачимо, що співвідношення сил зараз змінилося на користь Росії. Путін змусив європейців займати пасивну позицію. Більше того, він активізував своїх потенційних союзників, як то Австрію, де достатньо потужні проросійські настрої, я думаю, що до цього підключиться Італія та інші проросійські анклави, як Угорщина", – пояснив міжнародник.

І наголосив: "Отже намітився чіткий розкол Європи на тих, хто ще намагається утримувати європейські цінності, і на тих, хто займає проросійські погляди в надії отримати з цього дивіденди".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін може зустрітися з главою США Дональдом Трампом під час візиту в столицю Австрії в липні.