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Росія перекинула військових в Африку: що відбувається

6.8тЧитати матеріал російською

Росія посилила свою присутність в Центральноафриканській республіці, що не сприяє стабілізації ситуації в цій країні.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі в інтерв'ю журналу Jeune Afrique. За її словами, активізація росіян триває кілька місяців.

"Росія посилила свою присутність в Центральноафриканській Республіці в останні місяці, це правда, але я не впевнена, що ця присутність допомагає стабілізувати країну", - пояснила Парлі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, воєнізоване угрупування Центральноафриканської Республіки, куди входять колишні мусульманські повстанці з формування "Селек", дала уряду та його російським союзникам 48 годин на догляд з контрольованих ними територій.

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