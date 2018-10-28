Росія перекинула військових в Африку: що відбувається

Росія посилила свою присутність в Центральноафриканській республіці, що не сприяє стабілізації ситуації в цій країні.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі в інтерв'ю журналу Jeune Afrique. За її словами, активізація росіян триває кілька місяців.

"Росія посилила свою присутність в Центральноафриканській Республіці в останні місяці, це правда, але я не впевнена, що ця присутність допомагає стабілізувати країну", - пояснила Парлі.

Новини В Росії назвали вбивць журналістів в ЦАР

Як повідомляв OBOZREVATEL, воєнізоване угрупування Центральноафриканської Республіки, куди входять колишні мусульманські повстанці з формування "Селек", дала уряду та його російським союзникам 48 годин на догляд з контрольованих ними територій.