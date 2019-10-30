Росія перекинула на Донбас спецназ і "козаків": розкрито план Путіна

На тлі розведення військ у Золотому Росія перекинула на Донбас бійців із підрозділу спеціального призначення та так званих "козацьких формувань" для ротації і посилення окупаційних військ.

Про це в середу, 30 жовтня, у Відні в ході засідання Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ заявив постійний представник України Ігор Лосовський, передає "Укрінформ".

"Через неконтрольовані України ділянки російсько-українського кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення і так званих "козацьких формувань", – сказав він.

Росія перекинула на Донбас спецназ і "козаків" Укрінформ

За даними Лосовського, Росія "прикрилася" комплексною перевіркою з'єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, яка була розпочата 21 жовтня.

"Особливу увагу при перевірці приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти в райони зосередження з подальшим висуненням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойовими машинами проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів із Південного військового округу ЗС РФ", – поділився він.

Лосовський також заявив, що окупанти продовжують утримувати танки і самохідну артилерію у лінії зіткнення, маскуючи її від спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні.

"Командування російських окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях в якості навчального полігону для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, у тому числі щодо маскування і прихованого переміщення бронетехніки", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня українська сторона почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі. Терористи "ЛНР" оголосили про аналогічні заходи. Відведення військ повинне завершитися протягом трьох діб.

30 жовтня ватажки "ЛНР" і "ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про початок "навчань", до яких залучать "силові відомства".

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