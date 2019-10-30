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30 жовтня • оновлено в 22:28
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Росія перекинула на Донбас спецназ і "козаків": розкрито план Путіна

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На тлі розведення військ у Золотому Росія перекинула на Донбас бійців із підрозділу спеціального призначення та так званих "козацьких формувань" для ротації і посилення окупаційних військ.

Про це в середу, 30 жовтня, у Відні в ході засідання Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ заявив постійний представник України Ігор Лосовський, передає "Укрінформ".

"Через неконтрольовані України ділянки російсько-українського кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення і так званих "козацьких формувань", – сказав він.

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Росія перекинула на Донбас спецназ і "козаків"

Росія перекинула на Донбас спецназ і "козаків"

Укрінформ

За даними Лосовського, Росія "прикрилася" комплексною перевіркою з'єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, яка була розпочата 21 жовтня.

"Особливу увагу при перевірці приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти в райони зосередження з подальшим висуненням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойовими машинами проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів із Південного військового округу ЗС РФ", – поділився він.

Лосовський також заявив, що окупанти продовжують утримувати танки і самохідну артилерію у лінії зіткнення, маскуючи її від спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні.

"Командування російських окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях в якості навчального полігону для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, у тому числі щодо маскування і прихованого переміщення бронетехніки", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 жовтня українська сторона почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі. Терористи "ЛНР" оголосили про аналогічні заходи. Відведення військ повинне завершитися протягом трьох діб.

  • 30 жовтня ватажки "ЛНР" і "ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про початок "навчань", до яких залучать "силові відомства".

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ОБСЄ Донбас
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Мир Миру
Мир Миру
Поки Зеленський фантазує про реінтеграцію і відбудову лугандонії за рахунок українців, "козаки" магазин військової техніки там відкрили із навчальними послугами для ново-недо-"русскіх". У представників ОБСЄ "дах" не з"їхав?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Да ну нах. Какие казаки, там же злые буряты.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В местах массового скопления недобитков из Изваринского, Иловайского и Дебальцевского котлов,как например Золотое, грех не провести спецоперацию по их устранению одним разом.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лазарев Ярослав, И не говори. Давно пора кaцaпское деpьмо в гpобах в кaцaпстан отправить
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