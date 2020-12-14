Росія опинилася на другому місці в світі за поширенням COVID-19

За минулу добу, 13 грудня, Росія опинилася на другому місці в світі за поширенням коронавірусної інфекції. У Росії захворіли 28 080 осіб.

Лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 за добу є США, Росія, Індія, Туреччина і Бразилія. Про це свідчать дані Worldometers.

В Європі найбільше хворих вчора зареєстрували в Великобританії, Італії, Німеччині, Франції та Нідерландах. Україна в цьому списку знаходиться на сьомому місці.

Очолюють світовий рейтинг за кількістю випадків коронавірусу США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 14 грудня, в Канаду приїхала перша партія доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Фото літака з препаратами показав прем'єр-міністр.