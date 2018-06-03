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Росія офіційно звинуватила СБУ у вербуванні журналістки

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Росія офіційно звинуватили Службу безпеки України у вербуванні журналістки РІА Новини Ірини Високович.

Так, МЗС РФ на своєму офіційному сайті закликало міжнародні структури і міжнародне співтовариство "належним чином відреагувати цей інцидент".

"Закликаємо профільні міжнародні структури і міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на ситуацію з І. Високович", - йдеться у коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії.

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При цьому ніяких доказів правдивості цієї інформації немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що СБУ нібито намагалася завербувати кореспондента "РИА Новости" у Литві Ірину Високович.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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