Росія офіційно звинуватила СБУ у вербуванні журналістки

Росія офіційно звинуватили Службу безпеки України у вербуванні журналістки РІА Новини Ірини Високович.

Так, МЗС РФ на своєму офіційному сайті закликало міжнародні структури і міжнародне співтовариство "належним чином відреагувати цей інцидент".

"Закликаємо профільні міжнародні структури і міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на ситуацію з І. Високович", - йдеться у коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії.

При цьому ніяких доказів правдивості цієї інформації немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що СБУ нібито намагалася завербувати кореспондента "РИА Новости" у Литві Ірину Високович.