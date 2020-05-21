Росія образилася на США через вето в ООН
США наклали вето на проєкт заяви Ради безпеки ООН, запропонований Росією, чим обурили Москву. У ньому йшлося про заклик ЗМІ поважати суверенітет Венесуели.
Крім того, в тексті говорилося те, що члени Радбезу виступають проти застосування сили, відповідно до Статуту ООН. Після блокування США обуреннями з цього приводу поділився на своїй сторінці у Twitter перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.
"Ніяких звинувачень, тільки підтримка основних загальних речей (містилися в проєкті. – Ред.). Він був" убитий "постійним представництвом США при ООН протягом дев'яти хвилин після початку процедури мовчання", – обурився російський дипломат.
Нагадаємо, раніше влада Венесуели заявила, що запобігла морському вторгненню колумбійських бойовиків і двох американських громадян, метою якого нібито було вбивство президента країни Ніколаса Мадуро. Однак в США і Колумбії заявили, що не причетні до цих подій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що РФ хоче організувати 21 травня неформальну відеоконференцію з Радою безпеки ООН щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму.
До такої активності країну-агресорку підштовхнув шквал міжнародної критики за порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові.