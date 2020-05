Росія образилася на США через вето в ООН

США наклали вето на проєкт заяви Ради безпеки ООН, запропонований Росією, чим обурили Москву. У ньому йшлося про заклик ЗМІ поважати суверенітет Венесуели.

Крім того, в тексті говорилося те, що члени Радбезу виступають проти застосування сили, відповідно до Статуту ООН. Після блокування США обуреннями з цього приводу поділився на своїй сторінці у Twitter перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.

"Ніяких звинувачень, тільки підтримка основних загальних речей (містилися в проєкті. – Ред.). Він був" убитий "постійним представництвом США при ООН протягом дев'яти хвилин після початку процедури мовчання", – обурився російський дипломат.

Нагадаємо, раніше влада Венесуели заявила, що запобігла морському вторгненню колумбійських бойовиків і двох американських громадян, метою якого нібито було вбивство президента країни Ніколаса Мадуро. Однак в США і Колумбії заявили, що не причетні до цих подій.

This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the @USUN within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how "constructive" US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn