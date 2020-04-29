Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: підбирається до топ-5

Ірина Кулініч Світ 05:55, 29.04.2020 Оновлено: 05:57, 29.04.2020

Росія випередила Іран за кількістю хворих на коронавірус – у РФ їх уже 93, 5 тисяч.

Про це свідчать дані на порталі Worldometers. У Ірану, який став одним з осередків пандемії, інфікованих на тисячу менше.

При цьому, за офіційними даними, у Росії все ще рекордно низька в порівнянні з іншими країнами в переліку кількість жертв COVID-19 – 867 (в Ірані – 5877).

Росія обійшла Іран за кількістю хворих COVID-19
ТАСС

При цьому останні кілька тижнів вірус активно поширюється на території РФ.

Нагадаємо, раніше Росія обійшла в антирейтингу Китай, який став епіцентром пандемії. Більше того, влада останнього заявила, що росіяни привезли в їхню країну другу хвилю COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі в Росії біля Покровської лікарні помітили караван із 40 машин швидкої допомоги.

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