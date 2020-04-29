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29 квітня • оновлено в 07:12
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Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: підбирається до топ-5

5.8т
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Росія випередила Іран за кількістю хворих на коронавірус – у РФ їх уже 93, 5 тисяч.

Про це свідчать дані на порталі Worldometers. У Ірану, який став одним з осередків пандемії, інфікованих на тисячу менше.

При цьому, за офіційними даними, у Росії все ще рекордно низька в порівнянні з іншими країнами в переліку кількість жертв COVID-19 – 867 (в Ірані – 5877).

Росія обійшла Іран за кількістю хворих COVID-19

Росія обійшла Іран за кількістю хворих COVID-19

ТАСС

Підбирається до топ-5: коронавірус у Росії рвонув і залишив позаду Іран

При цьому останні кілька тижнів вірус активно поширюється на території РФ.

Підбирається до топ-5: коронавірус у Росії рвонув і залишив позаду Іран
Підбирається до топ-5: коронавірус у Росії рвонув і залишив позаду Іран
Підбирається до топ-5: коронавірус у Росії рвонув і залишив позаду Іран

Нагадаємо, раніше Росія обійшла в антирейтингу Китай, який став епіцентром пандемії. Більше того, влада останнього заявила, що росіяни привезли в їхню країну другу хвилю COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі в Росії біля Покровської лікарні помітили караван із 40 машин швидкої допомоги.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Правосеков Мотвей
Правосеков Мотвей
А кто там на первом месте? Кто удерживает эту пальму? Почему не пишет автор? Боится что хозяева поругают :) По теме, тут нужно посмотреть другой рейтинг, страны по количеству сделанных тестов, и все становится на свои места.
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Юг Руси
Юг Руси
Тупые и пьяные Обозяны не могут понять, что чем больше проведено тестов, тем больше можно выявить заболевших! 3,139,258 тестов в России и 98,719 на Укроине! У вас ещё всё впереди, не переживайте! ))))
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Та их данные можно множить на три потому как все знают в РФ истинну не покажут
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Правосеков Мотвей
Правосеков Мотвей
И снова проходил мимо, чем ему думать, кастрюля же вместо головы.
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Юг Руси
Юг Руси
Lisenko Andrey, та на 10 сразу множь, чё там мелочиться ))))
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