Росія переходить на військові рейки? Путін поставив термінове завдання армії

Російські збройні сили і правоохоронні органи мають підвищити рівень бойової та оперативної підготовки.

Відповідну заяву зробив президент Російської Федерації Володимир Путін 25 жовтня на зустрічі з вищими офіцерами та прокурорами у Кремлі (щоб подивитися відео виступу, проскрольте сторінку до кінця).

"Треба повною мірою враховувати досвід військових операцій у Сирії, характер потенційних загроз, вирішувати все складніші, багатоплановіші завдання", — сказав він.

Раніше Путін заявляв, що всі великі підприємства Росії повинні бути готові до оперативного переходу на військові рейки і збільшення обсягів виробництва військової продукції. "До цього повинні бути готові всі стратегічні і просто великі підприємства, незалежно від форм власності", - говорив він.

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При цьому лідер Кремля наголосив, що "Росія нікому не погрожує і чітко дотримується зобов'язань у сфері міжнародної безпеки та контролю за озброєннями".

Президент Росії Володимир Путін

"Наш обов'язок зробити все необхідне для надійного захисту Батьківщини, тому і надалі будемо модернізувати армію і флот", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Глава РФ наголосив, що громадяни потраплять до раю, як жертви агресії та мученики, а агресори — "просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть".