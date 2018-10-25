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Росія переходить на військові рейки? Путін поставив термінове завдання армії

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Російські збройні сили і правоохоронні органи мають підвищити рівень бойової та оперативної підготовки.

Відповідну заяву зробив президент Російської Федерації Володимир Путін 25 жовтня на зустрічі з вищими офіцерами та прокурорами у Кремлі (щоб подивитися відео виступу, проскрольте сторінку до кінця).

"Треба повною мірою враховувати досвід військових операцій у Сирії, характер потенційних загроз, вирішувати все складніші, багатоплановіші завдання", — сказав він.

Раніше Путін заявляв, що всі великі підприємства Росії повинні бути готові до оперативного переходу на військові рейки і збільшення обсягів виробництва військової продукції. "До цього повинні бути готові всі стратегічні і просто великі підприємства, незалежно від форм власності", - говорив він.

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При цьому лідер Кремля наголосив, що "Росія нікому не погрожує і чітко дотримується зобов'язань у сфері міжнародної безпеки та контролю за озброєннями".

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

"Наш обов'язок зробити все необхідне для надійного захисту Батьківщини, тому і надалі будемо модернізувати армію і флот", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Глава РФ наголосив, що громадяни потраплять до раю, як жертви агресії та мученики, а агресори — "просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть".

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМосква
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СТАЛАГ МИТИН
СТАЛАГ МИТИН
)(уйлята напрягитесь, сейчас вас вообще без пенсий оставят и обкладут невменяемыми налогами, ведь ваш хозяин на каблуках затеял гонку вооружения со Штатами.
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3
0
Бондаренко Анатолій
Бондаренко Анатолій
Лицемірний кацап-ху@ло
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5
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Украина подала заявку на вступление в НАТО,теперь ждёт,когда НАТО добавит её в друзья и отметит на фотках.Украинские вояки подтянули технику к границам РФ,со стороны России подтянулись сборщики мталлолома....
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5
4
Бандерлогов Сократ
Бандерлогов Сократ
Дегтяренко Светлана, В Эстонию и Литву НАТО подтянуло танки и батальоны...
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1
0

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