Росія не визнає вибори президента України? Зроблено перший крок

Комітет нелегітимної Держдуми у справах СНД підтримав підготовлену фракцією ЛДПР заяву про невизнання виборів президента України, перший тур яких відбувся 31 березня.

Про це заявив глава комітету Леонід Калашников, передає "РИА Новости". "Комітет підтримав цю заяву... і вніс на розгляд ради Думи. Далі справа за радою Думи — коли вони винесуть її на пленарне засідання", — сказав він.

Зокрема російський комітет рекомендує ухвалити заяву після офіційного оголошення підсумків виборів.

Рада Держдуми, за словами Калашникова, обговорить проект заяви в понеділок, 1 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами обробки 67,82% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,45% голосів, Петро Порошенко – 16,22%, Юлія Тимошенко – 13,12%.

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