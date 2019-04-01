|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Росія не визнає вибори президента України? Зроблено перший крок

6.2тЧитати матеріал російською

Комітет нелегітимної Держдуми у справах СНД підтримав підготовлену фракцією ЛДПР заяву про невизнання виборів президента України, перший тур яких відбувся 31 березня.

Про це заявив глава комітету Леонід Калашников, передає "РИА Новости". "Комітет підтримав цю заяву... і вніс на розгляд ради Думи. Далі справа за радою Думи — коли вони винесуть її на пленарне засідання", — сказав він.

Зокрема російський комітет рекомендує ухвалити заяву після офіційного оголошення підсумків виборів.

Новини
Вибори в Україні: опубліковані несподівані результати голосування серед військових

Росія не визнає вибори президента України? Зроблено перший крок

Рада Держдуми, за словами Калашникова, обговорить проект заяви в понеділок, 1 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами обробки 67,82% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,45% голосів, Петро Порошенко – 16,22%, Юлія Тимошенко – 13,12%.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Росія
Теги
Выборы ПрезидентаДержавна Дума Росії
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
12
23
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махно Володимир
Махно Володимир
да идут свинорусы нахуй со своим признанием. вон кокошники выбрали недавно свое хуйло и Украине вообще похуй на него. не понятно почему кокошники так вспетушили :))) видимо пригорает!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как то по куй, кто будет уничтажать Украину...попрошаенко или клоун!!! А выпасать свiдомо МАНДАйнутую отару будет все равно ЖИ 2 !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Satin Rik, свинорылое, в стойло....на xую ты и так не погано устроился!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Satin Rik
Satin Rik
Иваненко Виталий, на Xуй, козломордий
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да всем похуй на то что чтото там ватоправославные признают или непризнают.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки