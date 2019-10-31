"Росія не має права голосу": у НАТО яскраво поставили на місце Кремль через Україну

Росія не має права втручатися і впливати на рішення України стати членом НАТО.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час свого виступу перед курсантами Одеської військово-морської академії. За його словами, рішення про вступ країни у НАТО можуть прийняти тільки 29 держав, що входять у Альянс.

НАТО і Україна ТСН

"Ніхто інший не має права втручатися в таке рішення. Тому що у нас іноді складається враження, що Росія вирішує: повинна бути Україна членом Альянсу чи ні. У Росії немає права голосу. У них немає ніякої юридичної основи, щоб впливати на таке рішення, оскільки це закріплено в документах, які, до речі, підписала і Росія... Кожен народ має право вирішувати, частиною яких домовленостей йому стати", – поставив Столтенберг на місце Кремль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Альянсі також заявили, що вітають заходи щодо розведення сил у районі населеного пункту Золоте Луганської області.

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