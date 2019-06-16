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"Росія не допоможе": союзників Путіна попередили про небезпеку

6.3тЧитати матеріал російською

Головним завданням Росії є роздроблення НАТО, а стратегічним партнерам країни варто задуматися, що Кремль не має наміру допомагати союзникам.

Таку заяву зробив прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пехон в інтерв'ю телеканалу "Аль-Хуррем", передає "Голос Америки".

"Ми зобов'язані стежити за їх впливом в таких регіонах, як Близький Схід. США зацікавлені в стабільності і безпеці Близького Сходу, щоб терористи не знаходили тут притулок. Очевидно, що що Росія на Близькому Сході робить прямо протилежне. Вона намагається просувати свої інтереси під виглядом надання допомоги партнерам, зберегти режим Асада, одночасно стаючи причиною гуманітарних катастроф. І вона продовжує загострювати регіональні проблеми", – уточнив він.

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Пехон додав, що Росія намагається співпрацювати з будь-яким суб'єктом, здатним допомогти їй в конкретний момент.

Путін проти НАТО

Путін проти НАТО

"Але коли ці партнери опиняються під ударом, як це сталося з атаками на сирійські склади хімічної зброї, Росія, незважаючи на всю риторику і пропаганду, ніколи не виступає проти тих, хто завдав ці удари. Це говорить про те, що Росія насправді не має наміру захищати тих, кого називає своїми союзниками. Москва отримує вигоду з хаосу, наживається на тому, що дестабілізує світовий порядок ", – наголосив представник Міноборони США.

Одним із застосовуваних Росією важелів для роздроблення НАТО він назвав пропозицію про продаж Туреччині систем С-400.

С-400

С-400

"Ми стежимо за тим, що Москва робить у всьому світі. Якщо ви бачите в якійсь частині світу хаос, то ви неодмінно виявите там російський уряд", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення. Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Тег
НАТО
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Москва получает выгоду из хаоса ? Донбасс - живой пример ! Мало того, ещё и людей сколько погубили, плюс финансовые траты, а алени рады: хрен с ним, что живут в дер.ме, плюс санкции, зато Крым - наш, а разграбленный Донбасс постоянно требует финансирование.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Комментарии на сайте не модерированы))))))))))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прикольно, оказывается, в Сирии были склады с химическим оружием (соответствующая пробирка прилагается). Хотя истерика исключительных, вполне понятна. Появилась страна, которая осмелилась остановить международный беспредел. Да ещё как красиво появилась!!! В Сирии, не дали свергнуть законно избранного президента, в Венесуэле не позволили провести госпереворот. Страны НАТО, начали закупать Российское вооружение. Не смотря ни на какое давление, строительство "Северного потока-2" идёт полным ходом. Вот и истерят бедолаги!
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