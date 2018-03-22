Росія нажила собі смертельного ворога в ЄС: аналітик пояснив причину

Польща буде дуже рішуче налаштована у справі через отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, хоча і не має в ній прямого інтересу.

"В силу свого географічного положення та гіркого історичного досвіду Польща дуже гостро реагує на дії Росії біля своїх кордонів: мілітаризація Калінінградській області, військові навчання на території Білорусі, конфлікт на Донбасі, перспектива другої нитки" Північного потоку "і т.д", - сказав в коментарі "Обозревателю" аналітик з питань зовнішньої політики центру "Будинок демократії" Євген Ярошенко.

На думку аналітика, Варшава може підтримати Британію як свого основного партнера, сфері політики і безпеки, щоб Лондон приділяв Польщі більше уваги.

"Варшава з недовірою ставиться до ЄС, НАТО і всіляко намагається показати, що готова підтримувати основні ініціативи своїх основних партнерів - Великобританії і США", - сказав аналітик.

Як повідомляв "Обозреватель", Польща може вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією через отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля