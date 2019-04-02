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Росія нарощує військову присутність в Африці: на Заході почали бити на сполох

1.1тЧитати матеріал російською

Росія продовжує розширення військової співпраці з африканськими країнами, постачаючи туди зброю і "тренерів"-військовослужбовців.

Вони, як правило, навчають воєнізовану охорону авторитарних правителів, які хочуть зміцнити свою владу. Крім цього, в Центральноафриканській республіці росіянин призначений на одну з ключових посад – радником президента з національної безпеки, пише The New York Times.

"Уряд (ЦАР. – Ред.) продає права на видобуток золота й алмазів за невелику частку від їхньої вартості, щоб наймати інструкторів і купувати зброю у Москви. Росія намагається закріпитися на південному фланзі НАТО, допомагаючи колишньому генералу в Лівії боротися за контроль над своїм урядом і величезним нафтовим ринком", – пояснили в ЗМІ.

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Також російські найманці допомагали президенту Судану в зміцненні своєї влади на фоні масових народних протестів. Крім того, навесні 2018 року п'ять африканських країн звернулися до Москви з проханням допомогти боротися з терористичними ІДІЛ і "Аль-Каїдою".

Журналісти зазначили, що після розпаду СРСР Росія відступила від Африки, але в останні роки знову намагається повернути колишній авторитет.

"Президент РФ Володимир Путін в кінці 2019 року проведе зустріч на найвищому рівні між Москвою і африканськими країнами. Розширення військового впливу Москви на континенті відображає більш широке бачення Путіна щодо повернення Росії до своєї колишньої слави. Але водночас воно ілюструє і кон'юнктурну стратегію Росії щодо отримання логістичних і політичних вигод в Африці", – пояснили в The New York Times.

Гучне вбивство трьох російських журналістів у ЦАР привернуло світову увагу до повернення влади Кремля в африканських країнах. Убиті займалися розслідуванням діяльності приватної військової компанії "Вагнер", члени якої тренували понад 1000 військових Центральноафриканської Республіки.

"Москва та її приватні військові підрядники озброюють деякі з найслабших урядів регіону й підтримують авторитарних правителів континенту. Ця взаємодія загрожує погіршити нинішні зони конфлікту", – заявив директор Африканської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Джадд Девермонт.

Він зазначив, що кількість військових США в Африці значно менша. ніж російських, і вони працюють там із офіційними місіями.

Військові

Військові

Нарощування кількість військовослужбовців з РФ може говорити про те, що Росія шукає нові стратегічні бази для своїх військ. Крім цього, країна активно продає туди зброю. У 2017 році 13% зброї Росія продала саме африканським країнам.

Як писав OBOZREVATEL, пошуком союзників у Африці Росія навмисне "дратує" США, Британію і Францію, які вважають африканський континент своєю зоною впливу.

Крім політичних інтересів, Росія веде з Африкою активну бізнес-діяльність. Це, наприклад, розроблення нових нафтових родовища і видобуток інших природних ресурсів.

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Місце
Росія
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кто не знал,Африка это исконно рассейские земли,сам путин какцапам это сказал.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп пособник путина а помпео идиот! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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