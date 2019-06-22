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Росія наривається: бомбардувальник Путіна впритул підійшов до авіаносця НАТО

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Російський бомбардувальник Су-24 пролетів поруч з іспанським авіаносцем в Балтійському морі.

Як повідомляє іспанський телеканал Antena 3, Су-24 пролетів поруч з авіаносцем Juan Сarlos I, який брав участь в навчаннях НАТО, на невисокій швидкості і невеликій висоті.

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Ніяких агресивних дій з боку бомбардувальника не було. Радари авіаносця зафіксували літак, але у відповідь заходи не вживалися

Щорічні навчання НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтійському морі з 1 по 16 червня. У них взяли участь 18 держав альянсу і країн-партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японія була змушена підняти винищувачі у відповідь на те, що військові літаки Росії вторглися в її повітряний простір.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Іспанія
Тег
літак
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты животные, слово - нарывается, это когда вы напали на Россию в керченском проливе. Забыли уроды?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
сбить нужно было это корыто
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