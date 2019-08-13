Росія направила військові літаки в Британію: Лондон підняв винищувачі

У понеділок, 12 серпня, винищувачі Великобританії перехопили військові літаки Росії біля своїх кордонів.

Про це повідомила прес-служба Королівських військово-повітряних сил країни в Twitter.

"12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Великобританії", – сказано в повідомленні.

Ту-142 Bear Военное обозрение

Літаки були перехоплені і супроводжувалися винищувачами з бази Лоссімут. Повітряний простір Великобританії вони не порушили.

Примітно, що це вже другий подібний інцидент за два тижні. 31 липня британським винищувачам довелося супроводжувати російський військово-транспортний літак Іл-76, який здійснював політ біля кордонів повітряного простору Естонії.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw - Royal Air Force (@RoyalAirForce) August 13, 2019

Як повідомляв, раніше російський військовий пасажирський літак Ту-134 через погані погодні умови залетів у повітряний простір Литви.

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