Росія направила військові літаки в Британію: Лондон підняв винищувачі

У понеділок, 12 серпня, винищувачі Великобританії перехопили військові літаки Росії біля своїх кордонів.
Про це повідомила прес-служба Королівських військово-повітряних сил країни в Twitter.
"12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Великобританії", – сказано в повідомленні.
Ту-142 Bear
Военное обозрение
Літаки були перехоплені і супроводжувалися винищувачами з бази Лоссімут. Повітряний простір Великобританії вони не порушили.
Примітно, що це вже другий подібний інцидент за два тижні. 31 липня британським винищувачам довелося супроводжувати російський військово-транспортний літак Іл-76, який здійснював політ біля кордонів повітряного простору Естонії.
RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw- Royal Air Force (@RoyalAirForce) August 13, 2019
Як повідомляв, раніше російський військовий пасажирський літак Ту-134 через погані погодні умови залетів у повітряний простір Литви.
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