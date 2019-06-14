Росія направила ватажків "ДНР" "рятувати" країну в Африці: що відомо

Посібники ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в 2018 році - Андрій Крамар та Роман Поздняков – брали участь на виборах в Мадагаскарі у складі російських політтехнологів.

Видання ВВС повідомляє, що вони виконували важливу роль в групі так званих російських "туристів".

Відзначається, що Крамар та Поздняков відомі особистості на Донбасі. Вони разом з екс-депутатом міськдуми Курчатова в Курській області РФ Олексієм Муратовим організували фінансову піраміду "Партія визволення".

Пізніше в 2013 році Муратова затримали в Індії за звинуваченням у фінансовому шахрайстві. Муратова звільнили під заставу після голодування. Це відбулося за допомогою адвоката, якого найняв російський консул. Крамар приїжджав до Індії допомагати Муратову, а пізніше вони разом нелегально поїхали з країни, залишивши в поліції свої документи і речі.

Уже навесні 2014 року, коли Пушилін вже був одним з лідерів донецьких сепаратистів і очолив так звану "Народну Раду", він призначив Крамара і Муратова представниками "ДНР" в РФ.

Роман Поздняков, Андрій Крамар, Денис Пушилін і Олексій Муратов (зліва направо) разом відзначають свято в Донецьку в травні 2015 року ВВС

У тому ж році Крамар переїхав до Донецька і став одним із заступників голови громадського руху "Донецька республіка", яка з 2014 року має більшість в так званій "Народній раді ДНР". Головою цього руху кілька років до своєї смерті був убитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, а з вересня 2018 роки її очолює Денис Пушилін.

Поздняков і Крамар прибули в Мадагаскар на початку 2018 року у складі великої групи російських "туристів". Але як пише ВВС, це були російські політтехнологи і їх перекладачі. Їх метою було отримання політичного впливу через підтримку кандидатів на президентських виборах в кінці 2018 року.

Олексій Муратов в Індії ВВС

У розмові з журналістами кандидати повідомили, що їм пропонували гроші і організацію агітаційної кампанії. Вони стверджували, що транші по кілька тисяч євро передавалися готівкою, зате з кандидатами укладали контракт: ближче до дня голосування - 7 листопада 2018 року - їм сказали, що вони повинні підтримати ту креатуру росіян, яка буде має наібільше шансів на проходження до другого туру.

Співрозмовники BBC підтвердили, що росіяни уклали такі угоди щонайменше з шістьма кандидатами з 36-ти. Колишній прем'єр Мадагаскару Жан Березікі і пастор Андре Крістіан Майоль, який збирає натовпи на стадіонах, зізналися, що отримували гроші від російських політтехнологів

У листопаді 2018 Роман Поздняков (крайній зліва), Андрій Крамар (третій зліва), Олексій Муратов (третій праворуч) святкували перемогу Дениса Пушилін Денис Володимирович (в центрі) на так званих виборах "ДНР" ВВС

"Вони заплатили готівкою, в валізі. Вони ще внесли виборчий задаток за участь в президентських виборах. 12000 євро - задаток, 5000 євро в валізі ", – зізнався Майоль.

Крім фінансів, росіяни пропонували кандидатам в президенти Мадагаскару агітаційні матеріали, а також організовували для них зустрічі з виборцями і мітинги.

ВВС зазначає, що поза роботою в передвиборній кампанії, Поздняков і Крамар цікавилися можливостями заробітку на надрах Мадагаскару. Перш за все, їх цікавило золото.

"Люди, близькі до Майола мають доступ до родовищ золота і вони сказали, що була розмова про співпрацю в цьому", – розповів кореспондент ВВС Нік Старді, який брав участь в розслідуванні втручання в президентські вибори на Мадагаскарі.

Андрій Крамар, Роман Поздняков та їхній перекладач ВВС

Однак втручання росіян не спрацювало на Мадагаскарі. Пастор Майоль набрав в першому турі 1,27% голосів, колишній прем'єр Березікі - 0,31%. Переможцем як першого, так і другого, остаточного туру в грудні став екс-президент Андрі Радзуеліна - медіамагнат, який цілком міг обійтися без російської фінансової підтримки.

Пізніше поліція Мадагаскару вимагала, щоб кілька російських політтехнологів - в тому числі Крамар та Поздняков - покинули країну, і їм заборонили в'їзд.

Колишній прем'єр Мадагаскару Жан Березікі і пастор Андре Крістіан Майоль ВВС

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