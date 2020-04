Делегація Росії в ООН розлютилася через блокування Україною резолюції про скасування санкцій і видала пропагандистську промову, назвавши дії нашої країни "перемогою".

Заява, яка рясніє грубими висловлюваннями, з'явилася на сайті дипломатів у четвер, 23 квітня. "З "перемогою", панове!" – огризнувся росіяни.

"Хотілося б привітати наших українських колег із черговою "перемогою". Під такими в Києві, як відомо, сприймають будь-яку можливість вставити "палиці в колеса" будь-якої російської ініціативи на міжнародній арені. Як уже давно очевидно, це стало головним і єдиним пріоритетом української дипломатії. Інші пріоритети нам невідомі. Останнім часом особливо активізувалося українське постпредство при ООН. Воно регулярно зловтішно інформує українську та світову громадськість про свою чергову "славну" перемогу в "боротьбі" з Росією", – висловилися представники РФ.

"Нашим українським колегам не до вподоби заклик діяти в дусі добросусідства, який, мовляв, недоречний з боку "держави-агресорки", яким українська пропаганда наполегливо і всупереч фактам і здоровому глузду намагається виставити Росію", – продовжили в заяві.

Дипломати запевнили, що їхня "резолюція" нібито була спрямована на допомогу країнам, що розвиваються. Всі стрілки перевели на Україну.

"Доблесних українських борців із реальністю абсолютно не бентежить блюзнірство їхньої позиції, що підриває один із можливих напрямків міжнародної співпраці в боротьбі з COVID-19, від реалізації якого в дусі положень, що містяться у проєкті резолюції Генеральної Асамблеї, виграли б багато потенційних жертв пандемії, найперше – в країнах, що розвиваються, які перебувають в уразливому становищі, на допомогу яким він перш за все і спрямований. Хотілося б нагадати, що заклик до зняття примусових економічних заходів, що обмежують можливості боротьби з пандемією, був звернений саме на країни, що розвиваються, до яких нашим українським колегам, мабуть, немає діла", – додали дипломати.

Вони запевнили, що нібито "нікого не благають зняти з них незаконні рестрикції".

"На відміну від інших країн наші українські колеги, які виставили себе головними переможцями в цій "битві", навіть не завдали собі клопоту навести будь-які аргументи крім заїжджених штампів і "фейків" про Росію. Але ми закликаємо бути поблажливими до наших українських сусідів. Адже на них ще чекає довгий шлях емансипації від "Анти-Росії", якою по суті і є постмайданна Україна, до, власне України – країни з позитивним порядком, зрозумілими пріоритетами і демократичними принципами. Країни, в якій поважаються права всіх її жителів і де з незгодними не розправляються за допомогою снарядів і куль, застосовуючи свої збройні сили проти власних громадян. Можливо, такій Україні стане зрозумілішим сенс поняття "добросусідство", – резюмували пропагандисти.

"Не можу дочекатися, коли наші сусіди повернуться до розсудливості і перестануть виглядати жалюгідними", – додав у тому ж дусі перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

We could not help reacting to another "peremoha" (victory) proclaimed by our colleagues from #Ukraine after silence on Russian draft on combatting # COVID19 was broken. Can not wait when our neighbors return to sanity and stop looking pathetic! @UKRinUN https://t.co/4GM5SvM745