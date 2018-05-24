Росія "нагородила" ще одну країну проблемними винищувачами

Росія поставить до Казахстану партію винищувачів Су-30СМ.

Відповідний контракт підписали гендиректор російської корпорації "Іркут" Олег Демченко і генеральний директор підприємства "Казспецекспорт" Арман Рамазанов, передає РІА Новини .

"24 травня республіканське державне підприємство" Казспецекспорт "міністерства оборони і аерокосмічної промисловості Казахстану і корпорація" Іркут "уклали контракт на поставку нової партії багатоцільових винищувачів Су-30СМ", - сказано в повідомленні.

Су-30 СМ

Відомо, що винищувачі Су-30СМ вважаються військовими експертами досить проблемними. Зокрема, дане твердження підтверджує недавній інцидент у Сирії, куди також були перекинуті ці машини.

Так, 3 травня Міноборони Росії підтвердило крах повітряного судна, ним став саме винищувач Су-30СМ. Російська влада стверджували, що виною всьому був птах, однак експерти відразу ж розвінчали цю версію, зазначивши, що, швидше за все, відмовили двигуни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Індія вирішила вийти зі спільного з Росією проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Він передбачав створення на основі Су-57 першого індійського винищувача п'ятого покоління.