Росія може стати посередником у розв'язанні кризи в Білорусі, – Тихановська

Екскандидатка на виборах президента Білорусі, головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що опозиція готова розглянути участь Росії у вирішенні ситуації в країні.

Як вона зазначила в інтерв'ю euronews, Москва нібито може стати посередником, якщо влада республіки і протестувальники проти перемоги Лукашенка на президентських виборах не зможуть прийти до компромісу.

"Оскільки це криза всередині країни, і вона не спрямована проти будь-якої держави, то ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни. Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія – це країна, з якою ми дружимо, з якою у нас тісні взаємини", – сказала вона.

При цьому Тихановська заявила, що двовладдя в Білорусі бути не може. Також вона підкреслила, що вибори, проведені на початку серпня, сфальсифіковані. За її словами, білоруси розуміють, що Лукашенка "вони не обирали".

"Тому двовладдя як такого бути не може. У нас є один лідер, і народ, люди Білорусі знають, хто це", – додала вона, підкресливши, що громадяни мають намір захищати свій вибір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що в разі призначення нових виборів не збирається висувати свою кандидатуру.

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