Росія може "списати" Лукашенка і провести в Білорусь свого кандидата, – Соловей

Російський політолог Валерій Соловей заявив, що в Кремлі нібито розглядають два сценарії поведінки в разі наростання протестів у Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Так, за його словами, в тому разі, якщо чинний президент країни Олександр Лукашенко не зможе зупинити масові протести, в Кремлі будуть діяти по одному з двох шляхів.

"1. Усунути Лукашенка й поставити замість нього якогось силовика (щось на зразок вдалого ДКНС). Списати Лукашенка, зробити ставку на Тихановську і провести проросійського кандидата на дострокових виборах", – припустив Соловей.

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Валерій Соловей / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів у Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.

Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів. До ранку ситуація заспокоїлася.