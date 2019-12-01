Чекайте "іхтамнєтов"! Стало відомо про агресивне повернення Росії ще в один регіон

Росія найближчим часом може придбати військово-морську базу в Індійському океані з метою "повернення в регіон".

Про це з посиланням на матеріал індійського видання The Indian Express пише "Военное обозрение".

Автор статті директор Інституту південноазіатських досліджень Національного університету Сінгапуру Раджа Мохан впевнений, що недавні події показують зростаючий інтерес Москви до цього регіону.

Росія може прийти з війною в район Індійського океану УНІАН

"За великим рахунком, Росія демонструє своє повернення в Індійський океан. І це повинно розглядатися як частина стратегії РФ в Африці і на Близькому Сході", – написав він.

Мохан нагадав, що свого часу активність у регіоні демонстрував Радянський Союз, але після його розвалу "була порушена траєкторія Москви в цьому напрямку". На його думку, Кремль через економічні причин не зможе домінувати в регіоні, проте здатний впливати на ухвалення стратегічних рішень там.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Володимирську область РФ потайки привезли тіла перших загиблих в Мозамбіку російських найманців із ПВК "Вагнера".

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