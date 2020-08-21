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Росія може повторити в Білорусі вірменський сценарій, – експерт

Анастасія Світлевська
Анастасія Світлевська
Світ
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Кремль не надає підтримки Лукашенку, як не надав одного разу президенту Вірменії Саркисяну

Кремль не надає підтримки Лукашенку, як не надав одного разу президенту Вірменії Саркисяну.

Найімовірнішим сценарієм розвитку ситуації в Білорусі політологи називають "вірменізацію" країни.

Як розповів OBOZREVATEL директор білоруського Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Арсеній Сивицький, у Білорусі повторюється ситуація, що мала місце у Вірменії, коли Кремль не надає підтримки Олександрові Лукашенку, як не надав одного разу президенту Вірменії Арменові Саркисяну.

"Сенс полягає в тому, що Росія разом із західними країнами сприяє відходу Лукашенка. При цьому Захід визнає особливий характер взаємин Білорусі з Росією. Тоді при тому, що після цього Вірменія заявила про поглиблення військово-політичної інтеграції з РФ, вона отримала певну свободу дій у вибудовуванні зв'язків з ЄС, але в межах своїх зобов'язань із СОТ і Євразійським економічним союзом", – зазначив Сивицький.

На його думку, таку модель Росія сьогодні активно обговорює з європейськими столицями. Та й в ЄС, підкреслюють політологи, сьогодні готові віддати РФ розв'язання білоруської кризи. Фактично процес завмер на тому, чи буде в цю гру грати Росія.

Колишній посол України в Білорусі (2010-2011 рр.) Роман Безсмертний вважає, що подальша доля центральноєвропейських держав і Європи залежить від ситуації в Білорусі.

"Чи впорається світ із тим бажанням і тією політикою аншлюсу або анексії Білорусі, яку зараз реалізує Лукашенко як "рука Москви". Адже метою Путіна є відновлення імперії – Радянського Союзу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний висловив думку, що в Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому разі, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні.

За шкалою від припинення протестів до ескалації конфлікту обговорюється більш як п'ять сценаріїв розвитку ситуації в Білорусі.

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