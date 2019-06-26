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Росія може не повернутися в ПАРЄ: у скандалі трапився новий поворот

18.6тЧитати матеріал російською

У середу, 26 червня, регламентний комітет ПАРЄ засумнівався в законності повноважень Росії і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

Таким чином, повноцінне повернення РФ в Асамблею було відстрочено. Про це написав у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Трохи зіпсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)", – поділився він.

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Росія в ПАРЄ

Росія в ПАРЄ

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"Росіяни говорили, що вони не беруть участі в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень. Отже, перевіримо їх на дотримання слова", – нагадав Ар'єв.

Підтвердив рішення регламентного комітету ПАРЄ ще один представник України Леонід Ємець.

"Підставою є, серед інших, то, що депутати Держдуми Росії були обрані, зокрема за рахунок вкрадених голосів з анексованого Криму. І тому є питання, чи є вони повноважними депутатами з точки зору міжнародного права", – написав Ємець.

Він зазначив, що до моменту ухвалення остаточного рішення щодо повернення Росії, делегація з Кремля зможе працювати лише в "підвішеному" стані. За словами Ємця, визначальне значення матиме саме позиція Венеціанської комісії.

Примітно, що в моніторинговому комітеті ПАРЄ рекомендували підтвердити повноваження російської делегації, які були оскаржені раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Особи
Володимир Ар'євЛеонід Ємець
Місце
Росія
Теги
ПАРЄКримРосія
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Мир Миру
Мир Миру
Дуже добре. І головне, своєчасно.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пoдхрюкивaющее стaдо натыкали мoрдами в их блевoтину, теперь самое время громко сказать да пошли вы все нaх, и выйти из этого гадюшникa.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Павлов Дмитрий, а чего же ты слюни от радости распустил, если "жила без.. и дальше проживёт"? 1. Рычаги влияния на РФ никоем образом не происходят от отсутствия или наличия последней в ПАСЕ. 2. Никаких критически важных для Запада вопросов, которые невозможно решить без РФ не существует в природе. Для проблемы Ирана РФ не нужна Западу. То же самое по Венесуэле. А с проблемами Украины и Сирии Запад может жить хоть 100 лет еще. 3. Проблема Северного потока -2 никак не связана с ПАСЕ и есть контраверсивной внутри самого Запада. 4. Все всё понимают. и вы и европейцы. Последние опускают глаза и тчательно их прячут. А то, что наша делегация делает - это совершенно правильно. Вы наши враги и нужно на всех площадках создавать вам проблемы. Даже там, где это безнадёжно. Последнее. Вся эта история - это наивная попытка Запада наладить с вами диалог. Они жестоко разочаруются. Ведь как ты правильно сказал, он не знают вас. Зато вас знаем мы
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Прокапало Ігор, Россия 5 лет жила без ПАСЕ и дальше проживет. Просто все вопросы которые Запад накопил в отношении России сейчас висят в воздухе, и без России их не решить. И если Россия выйдет из ПАСЕ то ни денег, за которые трясутся европейские страны ни рычагов, на которые можно давить у них не останется. Ваша делегация устраивает там всякие шоу только ради России и наших корреспондентов. Только мы вас еще более менее понимаем, для европейцев же это дикость. А без нас у вас не будет такого хайпа, вам станет скучно и стрёмно.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пoдхрюкивaющee стадо натыкали мoрдами в их блевoтину, теперь самое время громко сказать да пошли вы все нaх, и выйти из этого гадюшникa.
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