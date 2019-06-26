Росія може не повернутися в ПАРЄ: у скандалі трапився новий поворот

У середу, 26 червня, регламентний комітет ПАРЄ засумнівався в законності повноважень Росії і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.
Таким чином, повноцінне повернення РФ в Асамблею було відстрочено. Про це написав у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
"Трохи зіпсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)", – поділився він.
Росія в ПАРЄ
Ракурс
"Росіяни говорили, що вони не беруть участі в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень. Отже, перевіримо їх на дотримання слова", – нагадав Ар'єв.
Підтвердив рішення регламентного комітету ПАРЄ ще один представник України Леонід Ємець.
"Підставою є, серед інших, то, що депутати Держдуми Росії були обрані, зокрема за рахунок вкрадених голосів з анексованого Криму. І тому є питання, чи є вони повноважними депутатами з точки зору міжнародного права", – написав Ємець.
Він зазначив, що до моменту ухвалення остаточного рішення щодо повернення Росії, делегація з Кремля зможе працювати лише в "підвішеному" стані. За словами Ємця, визначальне значення матиме саме позиція Венеціанської комісії.
Примітно, що в моніторинговому комітеті ПАРЄ рекомендували підтвердити повноваження російської делегації, які були оскаржені раніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту і уряду.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, яку відповідь завдасть країна.
Повноваження Росії в ПАРЄ були оскаржені представниками України і Грузії.
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