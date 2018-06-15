МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Росія мовчки привела флот у повну боєготовність: Україна відповіла

2.9тЧитати новину російською

Сили Чорноморського флоту Росії були приведені в повну бойову готовність.

Причиною нібито стали можливі провокації з боку України, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Так, стверджується, що РФ побоюється провокацій України біля берегів анексованого Криму під часом чемпіонату світу по футболу. У район Азовського моря нібито відправили додаткові російські кораблі і збільшили кількість бойових вильотів авіації.

Новини
"Беззастережно": Європарламент зажадав від Росії звільнити Сенцова

Джерело у берегових військах сказало, що стан підвищеної боєготовності утримається до 31 липня, у той час як Чемпіонат світу завершиться 15 липня.

При цьому Міністерство оборони Росії заперечує цей факт і твердить, що це вигадки журналістів.

Новини
У Росії видали найнезвичайнішу заборону для уболівальників ЧС-2018

Відповідаючи на питання, чи готуються провокації, офіс Ради національної безпеки України на чолі з Олександром Турчиновим повідомив: "Незалежно від стогонів переляканих російських найманців і загроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Західному військовому окрузі Росії розпочалися військові навчання із "захисту зброї масового ураження", в яких задіяні комплекси "Іскандер" і системи С-400.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги