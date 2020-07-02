Росія контактувала з талібами за допомогою посередника: ЗМІ назвали прізвище
Посередником між Росією і афганськими бойовиками руху "Талібан" був контрабандист наркотиків Рахмат Азізі.
Як повідомляє New York Times з посиланням на американську розвідку, Азізі був названий "ключовим посередником між ГРУ РФ і талібами", які здійснювали напади на військовослужбовців США.
Ці дані підтвердили газеті десятки американських і афганських офіційних осіб.
Азізі нібито збирав готівку в Росії, яка описується в розвідувальних документах як багаторазові виплати в "сотні тисяч доларів", і переправляв її до Афганістану для виплат бойовикам.
Близько пів року тому Національний директорат безпеки Афганістану провів обшуки в офісах декількох бізнесменів в Кабулі і Кундузі на півночі країни, які, як вважається, були пов'язані з російськими винагородами талібам. Тоді понад 10 осіб було заарештовано.
"Метою операції був Рахмат Азізі, який довгий час їздив до Росії й назад і говорив, що працює там, але ніхто не знав, чим він займається", – сказав виданню заступник глави провінційної ради Кундуза Сафіулла Амірі.
За його словами, на той час, коли пройшли обшуки, Азізі вже втік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
під час допитів захоплених афганських бойовиків американська розвідка з'ясувала, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, зокрема США.
Американські офіційні особи отримали перехоплення електронних даних, що підтверджують великі фінансові перекази з банківського рахунку, контрольованого російським ГРУ, на рахунок, пов'язаний з талібами.