Росія контактувала з талібами за допомогою посередника: ЗМІ назвали прізвище

NYT назвала посередника під час контактів талібів з РФ.

Посередником між Росією і афганськими бойовиками руху "Талібан" був контрабандист наркотиків Рахмат Азізі.

Як повідомляє New York Times з посиланням на американську розвідку, Азізі був названий "ключовим посередником між ГРУ РФ і талібами", які здійснювали напади на військовослужбовців США.

Ці дані підтвердили газеті десятки американських і афганських офіційних осіб.

Азізі нібито збирав готівку в Росії, яка описується в розвідувальних документах як багаторазові виплати в "сотні тисяч доларів", і переправляв її до Афганістану для виплат бойовикам.

Близько пів року тому Національний директорат безпеки Афганістану провів обшуки в офісах декількох бізнесменів в Кабулі і Кундузі на півночі країни, які, як вважається, були пов'язані з російськими винагородами талібам. Тоді понад 10 осіб було заарештовано.

"Метою операції був Рахмат Азізі, який довгий час їздив до Росії й назад і говорив, що працює там, але ніхто не знав, чим він займається", – сказав виданню заступник глави провінційної ради Кундуза Сафіулла Амірі.

За його словами, на той час, коли пройшли обшуки, Азізі вже втік.

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