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15 вересня • оновлено в 12:59
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Росія і Україна ведуть таємні переговори? З'явилися підтверджуючі дані

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Росія і Україна, ймовірно, ведуть таємні переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі, які не висвітлюються на офіційному рівні.

Таку думку висловив російський економіст, колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов в інтерв'ю "Апострофу".

"Звичайно, ми знаємо не про всі переговори. Ми стежимо за тими коментарями, які роблять офіційні особи, і через них намагаємося реконструювати зміст переговорів, які проходять", – заявив він.

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Ілларіонов розповів про таємні переговори Росії і України

Ілларіонов розповів про таємні переговори Росії і України

axar.az

Крім того, Ілларіонов знайшов підтвердження своїм словам – у заявах політиків часто звучать речі, які не розголошували раніше.

"Ще раз скажу, виходячи з того, наскільки оперативно Ушаков відгукнувся на коментарі і Зеленського, і Пристайка про формулу Штайнмайера. Якщо формула готується до підписання в рамках нормандського форматуце означає, що вона обговорювалася на українсько-російських переговорах. І з боку українських переговірників не було заявлено однозначно і жорстко, що ця формула неприйнятна. Якби це було сказано, то дуже сумніваюся, що пан Ушаков став би використовувати в публічному просторі будь-яке посилання на формулу Штайнмайера", – звернув увагу економіст.

Таємні переговори Росії і України: з'явилося підтвердження

Таємні переговори Росії і України: з'явилося підтвердження

Корреспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що на зустрічі "нормандського формату" на президента Володимира Зеленського не зможуть натиснути і підштовхнути до поступок.

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Особа
Андрій Ілларіонов
Місце
Росія
Теги
Донбас нормандський формат
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