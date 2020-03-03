Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схожі на "заклятих друзів", які міряються силами і "грають м'язами" у Сирії.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV російський правозахисник і громадський діяч, радянський дисидент Олександр Подрабінек, коментуючи загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб. При цьому він спрогнозував, що конфлікт у Сирії навряд чи вийде за межі її кордонів і пригадав, що у 2014 році Ердоган не допоміг Україні під час анексії Криму.

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"Що Ердоган, що Путін – вони, на мій погляд, одне одного варті. Вони такі "закляті друзі". Міряються силами, але всі сили у них ідуть зазвичай на риторику", – зазначив Подрабінек.

За його словами, якби Ердоган дійсно хотів стримати російську експансію, то міг у 2014 році допомогти Україні відстояти Крим.

"Він може це робити і в Сирії... Але все залишається тільки порожніми словами і такими погрозами, трошки дитячими", – вважає російський правозахисник.

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Подрабінек не виключив, що військові дії на території Сирії цілком вірогідні.

"Але навряд чи вони зважаться виносити їх за межі Сирії, за межі сирійських кордонів. Вони люблять грати м'язами, коли це не загрожує серйозними наслідками", – пояснив він.

"Думаю, що Росія допомагатиме Асаду відвойовувати всю територію Сирії – це його надзавдання. А проблема біженців по-справжньому вирішується не створенням для них спеціальних зон проживання, а поваленням диктаторського режиму Асада. Це єдино можливе вирішення проблеми", – констатував Подрабінек.

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Що стосується заяви радника президента Туреччини Месута Хаккі про "розчленування" РФ, то експерт не сприйняв його серйозно.

"Не думаю, що у Кремлі, у Туреччині або в міжнародній спільноті, серйозно сприймуть цю заяву пана Хаккі. Мені здається, це не та риторика, яка може бути присутньою в міжнародних відносинах у 21 столітті", – висловився він.

Раніше Месут Хаккі заявив, що Туреччина готова воювати з РФ, а помста за останні події в Ідлібі "буде жахливою". Він також додав, що Росія, в якій проживає 25 мільйонів мусульман, "буде розчленована зсередини".

Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган РІА Новини

Для довідки:

Війна у Сирії триває з 2011 року. Росія активно виступає на боці режиму президента Башара Асада, Туреччина ж підтримує сирійську опозицію. Наразі Ідліб залишається єдиним регіоном Сирії, який перебуває під контролем антиасадівських сил. Восени 2019 року президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін підписали меморандум про стабілізацію обстановки в Ідлібі і створення демілітаризованої зони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чергова ескалація конфлікту трапилася в ніч на 28 лютого. В результаті авіаційного удару, завданого урядовими силами Сирії в Ідлібі, загинули 33 турецькі військові і понад 10 мирних мешканців.

Анкара завдала потужних ударів у відповідь. Зазначається, що в армії Башара Асада "великі втрати техніки і живої сили".

1 березня Туреччина оголосила про початок військової операції "Весняний щит" у Сирії, спрямованої проти військ Асада.

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