Росія і Сербія відправлять війська в Білорусь: готуються навчання

Росія і Сербія зібралися провести на території Білорусі в період з 10 по 15 вересня щорічні тактичні навчання "Слов'янське братство".

Вони проходитимуть на полігоні Брестський 38-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це з посиланням на білоруське Міністерство оборони повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що підрозділи збройних сил Білорусі, Росії та Сербії утворять багатонаціональну тактичну групу. Навчання пройдуть під керівництвом командувача сил спеціальних операцій білоруських ВС.

Зокрема, військовослужбовці "відпрацюють спільні дії підрозділів під час виконання завдань щодо боротьби з тероризмом".

Відомо, що навчання "Слов'янське братство" проводяться щорічно в країнах-учасницях. Торік вони проходили в Сербії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин зазначив, що велика концентрація військ Росії біля кордонів України через проведення навчань "Кавказ-2020" і "Слов'янське братство-2020" є фактором психологічного, а не військового тиску на українську сторону.

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