Росія і Китай скористалися COVID-19 для пропаганди, – Столтенберг

Пандемію коронавируса деякі країни використовували для поширення пропаганди, поділу союзників і підриву довіри до демократичних інститутів.

Про це в інтерв'ю виданню Еl Рais, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він підкреслив, що державні і недержавні суб'єкти намагаються використовувати COVID-19 для поширення пропаганди заради підриву довіри до демократичних інститутів.

"Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень. НАТО відповіла наданням фактів ", – заявив генсек альянсу.

За його словами, відповідь на пропаганду не є пропагандою. НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Китай і Росію в поширенні дезінформації про протидію пандемії COVID-19.