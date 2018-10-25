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Дві найбільші країни світу прослуховують Трампа — New York Times

5.8тЧитати матеріал російською

Розвідслужби США встановили, що розмови президента Дональда Трампа по особистому телефону постійно прослуховуються китайськими і російськими шпигунами.

Як пише The New York Times, розвідники дізналися про це від джерел в урядах інших держав і з перехоплень повідомлень між іноземними чиновниками.

За словами неназваних колишніх і чинних чиновників, американські спецслужби встановили, що Китай намагається використовувати інформацію, отриману від прослуховування дзвінків Трампа "старим друзям", для стримування торговельної війни з США.

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Згідно з доповіддю, китайці склали список людей, з якими регулярно спілкується Трамп, сподіваючись використовувати їх для впливу на нього. При цьому вважається, як заявив один з колишніх чиновників, що російські дії менш складні через "явну близькість" Трампа до президента РФ Володимира Путіна.

Хоча Трамп найчастіше використовує свої захищені стаціонарні телефони, його помічники з жалем зазначають, що він не захотів відмовитися від своїх двох офіційних iPhone і одного особистого.

Офіційні пристрої були модернізовані Агентством національної безпеки, щоб обмежити їхні можливості, а персональний телефон, в якому він може зберігати контакти, абсолютно не захищений.

Зазначається, що жоден з телефонів не можна назвати повністю захищеним, оскільки розмови через стільникові вишки, кабелі та комутатори, з яких складаються національні та глобальні телефонні мережі, можуть бути перехоплені.

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Як пишуть журналісти, компанія Apple, зі свого боку, відмовилася від коментарів з приводу iPhoneів Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп назвав головну для себе загрозу на посаді президента США.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавно...Молодец Путин ..красава
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Галенко Николай
Галенко Николай
Трамп такой же "государственник" как и Х. Клинтон, только она пользовалась незащищённой электронной почтой, за что и поплатилась, проиграв выборы, а этот скорее всего специально пользуется открытой связью, надо же как-то передавать "ненароком" информацию для ФСБ и отрабатывать перед Путиным помощь в победе над Х.Клинтон и компромат на себя удерживаемый россиянами.
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Igraev Alex
Igraev Alex
Из новостей за последние пару лет выходит, что у пендосов не спецслужбы, а лохи конченые, еще немного и до уровня сбу докатятся)
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