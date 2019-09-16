Росія і Білорусь створять нову державу до 2022 року

Уже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки до цього будуть зроблені вже до 2021 року.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на програму економічної інтеграції. Спочатку країни створять єдиний Податковий і Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

Також будуть сформовані єдині соцгарантії. Росія і Білорусь об'єднають банківський нагляд (проте він буде працювати з двома центробанками), створять єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії і держрегулювання галузей.

Проект "Програми дій Білорусі і РФ по реалізації положень договору про створення Союзної держави" узгодили з можливістю незначних змін прем'єр-міністри Росії і Білорусії Дмитро Медведєв і Сергій Румас.

Відзначається, що йдеться про поглинання сильно одержавленою економікою Росії майже повністю державної економіки Білорусії на рівні управління.

Росія і Білорусь створять державу ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія і Білорусь напоролися на камінь спотикання в питанні створення Союзної держави.

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