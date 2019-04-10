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Росія і Білорусь оголосили про спільні військові плани: про що мова

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Збройні сили Росії і Білорусі проведуть спільні військові навчання на полігоні Брестський 16-18 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі. Країни планують обмінятися бойовим досвідом і провести ряд культурних заходів.

Для участі в навчаннях 9 квітня в білоруський Брест вже прибула парашутно-десантна рота 106-ї повітряно-десантної дивізії ПДВ ЗС РФ. Урочиста церемонія відкриття заходу відбудеться 15 квітня.

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Росія і Білорусь

Росія і Білорусь

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Крім цього, очікується прибуття також десантно-штурмового батальйону 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади та парашутно-десантного батальйону 103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади, посиленого парашутно-десантної ротою російських ПДВ.

Відзначається, що метою навчань є відпрацювання дій підрозділів, в тому числі спільних, по веденню контрдиверсійних дій і взяттю під контроль умовного району відповідальності, пошуку і знищенню умовних диверсійних розвідувальних груп противника і незаконних збройних формувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародний експерт попередив Білорусь про початок її поглинання Росією.

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Білорусь
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БілорусьРосія
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