|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Росія готується до нової війни — розвідка

3.5тЧитати матеріал російською

Російська Федерація у 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори в Європарламент.

До такого висновку дійшла служба зовнішньої розвідки Естонії після оцінки загроз військових дій, пише NBS News.

Одним із найбільш хвилюючих результатів у звіті стало збільшення військової бази вздовж західного кордону. За один тільки 2018 рік росіяни розмістили сім нових маневрених полків менш ніж за 50 кілометрів від кордону.

Новини
"Початок великої війни": в Росії виправдали військову агресію на кордоні

"Більшість із них розташовані поряд із Україною і Білоруссю, але одна їхня дивізія, псковська, наближається до межі Естонії.

"Російські збройні сили готуються до можливої війни на широкому фронті", – йдеться в звіті.

Аналіз спецслужб також показав, що РФ постійно проводить навчання на випадок військового конфлікту з НАТО. Вони припустили, що російська влада побоюється поширення демократії, а лідери збройних сил вважають, що військовий конфлікт із НАТО буде викликаний "кольоровою революцією" в одній із сусідніх із Росією країн.

"Якщо криза вибухне, Росія, швидше за все, спочатку нападе на країни Балтії, але конфлікт між РФ і НАТО буде вмикати атаки на Західну Європу", – йдеться в доповіді.

Російський солдат

Російський солдат

Getty

На думку розвідки, перед виборами в Європарламент, які пройдуть у травні 2019 року, РФ сфокусується на великих державах-членах – Німеччині, Франції та Італії, оскільки делегати від цих країн обираються на п'ятирічний термін.

"Росія, швидше за все, спробує втрутитися у вибори в Європарламент, щоб отримати якомога більше місць для проросійських або євроскептичних політичних сил", – пояснив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мік Марран.

Крім цього, розвідка з'ясувала, що ГРУ РФ продовжує кібершпіонаж за іншими країнами і розробляє масштабні хакерські атаки. Російські спецслужби тиснуть на вітчизняних операторів зв'язку і змушують їх розкривати персональні дані користувачів.

Повідомляється, що значна загроза нависала над Білоруссю, оскільки Путін намагається всіляко відгородити цю країну від впливу західних країн.

"Якщо щось несподіване трапиться з особисто президентом Олександром Лукашенком або з його режимом, існує велика небезпека швидких військових дій Росії, щоб перешкодити Білорусі стати прозахідної демократією", – підкреслили в Зовнішній розвідці Естонії.

Як писав OBOZREVATEL, український Надзвичайний і Повноважний Посол в Австрії Олександр Щерба публічно відповів на антиукраїнські висловлювання австрійського кандидата в Європейському парламенті Йоханна Фоггенгубера.

Європейський політик дозволив собі сказати, що "Україна ніколи не мала жодного відношення до Криму".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Естонія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
1
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Что хотите делайте, но я никак не понимаю желание хохлов, проебалтов и прочих долболобов, выглядеть клоунами в глазах мировой общественности.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
К такому выводу пришла служба внешней разведки Эстонии....и попросилась в Лигу Наций)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки