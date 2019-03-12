Росія готується до нової війни — розвідка

Російська Федерація у 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори в Європарламент.

До такого висновку дійшла служба зовнішньої розвідки Естонії після оцінки загроз військових дій, пише NBS News.

Одним із найбільш хвилюючих результатів у звіті стало збільшення військової бази вздовж західного кордону. За один тільки 2018 рік росіяни розмістили сім нових маневрених полків менш ніж за 50 кілометрів від кордону.

"Більшість із них розташовані поряд із Україною і Білоруссю, але одна їхня дивізія, псковська, наближається до межі Естонії.

"Російські збройні сили готуються до можливої війни на широкому фронті", – йдеться в звіті.

Аналіз спецслужб також показав, що РФ постійно проводить навчання на випадок військового конфлікту з НАТО. Вони припустили, що російська влада побоюється поширення демократії, а лідери збройних сил вважають, що військовий конфлікт із НАТО буде викликаний "кольоровою революцією" в одній із сусідніх із Росією країн.

"Якщо криза вибухне, Росія, швидше за все, спочатку нападе на країни Балтії, але конфлікт між РФ і НАТО буде вмикати атаки на Західну Європу", – йдеться в доповіді.

Російський солдат Getty

На думку розвідки, перед виборами в Європарламент, які пройдуть у травні 2019 року, РФ сфокусується на великих державах-членах – Німеччині, Франції та Італії, оскільки делегати від цих країн обираються на п'ятирічний термін.

"Росія, швидше за все, спробує втрутитися у вибори в Європарламент, щоб отримати якомога більше місць для проросійських або євроскептичних політичних сил", – пояснив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мік Марран.

Крім цього, розвідка з'ясувала, що ГРУ РФ продовжує кібершпіонаж за іншими країнами і розробляє масштабні хакерські атаки. Російські спецслужби тиснуть на вітчизняних операторів зв'язку і змушують їх розкривати персональні дані користувачів.

Повідомляється, що значна загроза нависала над Білоруссю, оскільки Путін намагається всіляко відгородити цю країну від впливу західних країн.

"Якщо щось несподіване трапиться з особисто президентом Олександром Лукашенком або з його режимом, існує велика небезпека швидких військових дій Росії, щоб перешкодити Білорусі стати прозахідної демократією", – підкреслили в Зовнішній розвідці Естонії.

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