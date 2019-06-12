Росія готує Молдові "донбаський сценарій": названо загрозу для України

Росія нав'язує Молдові сценарій федералізації, за якого Придністров'я матиме більше прав, ніж решта території держави. Такого самого статусу Кремль хоче для Донбасу у складі України.

Про це розповів у ефірі ObozTV керівник Програми дослідження Південно-Східної Європи аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук. За його словами, сценарій федералізації просуває Ігор Додон — президент Молдови і неформальний лідер правлячої Соціалістичної партії.

"Федералізація має небезпечний для України контекст. Йдеться про те, що федералізація буде асиметричною. Придністров'я отримає більше преференцій як суб'єкт федерації, ніж інша частина Молдови, отримає право вето на зовнішню політику. Цей той сценарій, який Росія намагалася просувати в Україні", — зазначив він.

"З одного боку, про федералізацію не йшлося на відкритих політичних майданчиках, жодна з політичних сил не говорила про федералізацію. Але поява у новому уряді Василя Шова, соціаліста, який є одним із апологетів цієї федералізації, свідчить про те, що це питання може будь-якої миті з'явитися у порядку денному, і це створить небезпечний для України прецедент", — наголосив Герасимчук.

На його думку, Росія намагається застосувати одну і ту саму модель для всіх конфліктів, де вона задіяна.

"У Молдові є придністровський конфлікт. Росія пропонує вирішити його таким шляхом — збереження присутності на території Придністровського регіону російських військ, надання Придністровському регіону широких повноважень, прав у формуванні зовнішньої політики республіки Молдова, право вето на зовнішньополітичні кроки республіки Молдова", — пояснив він.

Як наголосив експерт, якщо ця модель буде перенесена на Донбас, то наслідки будуть катастрофічними.

"Ми мали б погодитися на присутність там російських військ, на право вето з боку Донбасу на зовнішню політику України. Це те, чого Росія вимагала ще у 2014 році. Виходить, що всі роки війни були марними? Тому Україна вкрай не зацікавлена в тому, щоб ця модель була використана у Молдові. Навіть якщо вона буде використана, Україна має чітко вказати, що це не є прецедентом, і що ми не маємо наміру йти таким самим шляхом", — заявив Герасимчук.

Ігор Додон facebook.com/dodon.igor

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Молдови Кишиневі противники президента Додона провели мітинг, де звинуватили главу держави у просуванні проекту федералізації країни. Опоненти також звинуватили Додона в отриманні фінансування від Росії.

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