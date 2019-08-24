Росія готова відповісти: Путін вибухнув публічними погрозами США через ракети

Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять США.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє ТАСС.
"Ми говорили про це, я говорив про це неодноразово. Сказав про це в Марселі. Ще раз можу повторити тут, в Гельсінкі. Росія не розміщуватиме ракет, а ми будемо, звичайно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва", – сказав він.
Володимир Путін
ТАСС
Путін стверджує, що ні від США, ні від країн ЄС не було відповідної реакції.
"Ми відповідні кроки будемо робити зараз у відповідь на ці дії, дзеркального характеру. Ми пропозиції щодо початку цього діалогу вже давно зробили. Ми дотримуємося такої точки зору. Ми готові і з європейцями вести з цього приводу дискусії, і з американцями, але безпека Росії буде надійно забезпечена", – стверджує президент РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Путін доручив Міноборони і МЗС вжити заходів на дії США щодо ракетної зброї. Лідер росіян зажадав підготувати "симетричну відповідь" на дії Білого дому.
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