Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Росія готова відповісти: Путін вибухнув публічними погрозами США через ракети

7.2т Читати матеріал російською

Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять США.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє ТАСС.

"Ми говорили про це, я говорив про це неодноразово. Сказав про це в Марселі. Ще раз можу повторити тут, в Гельсінкі. Росія не розміщуватиме ракет, а ми будемо, звичайно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва", – сказав він.

Новини
"Ви фашисти!" Пропагандист Путіна накинувся на українку на росТБ

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Путін стверджує, що ні від США, ні від країн ЄС не було відповідної реакції.

"Ми відповідні кроки будемо робити зараз у відповідь на ці дії, дзеркального характеру. Ми пропозиції щодо початку цього діалогу вже давно зробили. Ми дотримуємося такої точки зору. Ми готові і з європейцями вести з цього приводу дискусії, і з американцями, але безпека Росії буде надійно забезпечена", – стверджує президент РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня Путін доручив Міноборони і МЗС вжити заходів на дії США щодо ракетної зброї. Лідер росіян зажадав підготувати "симетричну відповідь" на дії Білого дому.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
58
47
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Разве это угроза: но не будет их размещать, пока этого не сделают США ? Это скорее похоже на: пока нам пинка не дадут - мы не пошевелимся ! Алени, вам самим не стыдно ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Петров Игорь
Петров Игорь
...вован,сказочный,к чему эти потуги...сильные мира сего уже знают дату краха рашки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлядь немедленно отреагировала пoдхрюкивaнием, пoдгaвкиванием и повизгиванием в надежде на почесывание xoxолка и обглоданную косточку с барского стола.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Pavlov Dmiyty, а ты всё никак не просохнешь ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...