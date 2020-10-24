Росія – головний союзник Білорусі: озвучені деталі розмови Лукашенка і Помпео

Самопроголошений президента Білорусі Олександр Лукашенко в суботу, 24 жовтня, провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майклом Помпео.

Як передає БЕЛТА, сторони обговорювали "внутрішньополітичну обстановку" в двох країнах, а Лукашенко також зробив акцент на тому, що Росія залишається для нього головним союзником і відзначив "підтримку" Кремля на тлі протестів в Білорусі.

Він заявив Помпео, що РФ нібито не втручається у внутрішні справи Білорусі і вказав на готовність "спільно реагувати на зовнішні загрози", маючи на увазі можливу "агресію" з боку Польщі, Литви чи інших країн.

Помпео, в свою чергу, спростував загрозу від цих країн і НАТО в цілому, а також заявив, що підтримує незалежність Білорусі і є прихильником розвитку співробітництва з нею.

Лукашенко також торкнувся теми виборів президента в США, побажавши успіхів нинішньому лідеру Дональду Трампу.

Як писав OBOZREVATEL, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вірить в успіх "Народного ультиматуму", висунутого Олександру Лукашенку.